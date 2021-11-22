22.11.2021
Житель Улан-Удэ пострадал на пожаре в бане

Житель Улан-Удэ пострадал на пожаре в бане

Мужчину госпитализировали в больницу

Днем 20 ноября в частном секторе Советского района Улан-Удэ произошел пожар в бане.

Прибывшим на место огнеборцам потребовалось 5 минут, чтобы ликвидировать возгорание, сообщили в МЧС Бурятии.

В результате пожара пострадал 55-летний мужчина, его госпитализировали.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов.

Фото: МЧС Бурятии
пожар


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