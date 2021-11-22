В Бурятии пьяный сельчанин едва не угробил пациентов ковидной больницы

Ради бутылки мужчина испортил баллоны, подающие кислород на аппараты ИВЛ





Днем 20 ноября в полицию Заиграевского района обратилась работник больницы из села Новая Брянь. Она сообщила, что неизвестный похитил 10 змеевиков с газовых баллонов, необходимых для обеспечения кислородом пациентов.

Змеевики обнаружены и изъяты. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.









Мужчина свободно зашел в отдельно стоящее здание, дверь которого была открыта - находившийся там слесарь выбежал на несколько минут, чтобы принять груз и подсоединить кислородные баллоны в другом помещении. После чего сорвал с баллонов ведущие в стационар медные трубки и сложил их в рюкзак.Незнакомца заметил вернувшийся в помещение работник. Он попытался остановить злоумышленника на территории больницы, однако тот, угрожая, ножом, скрылся. Ущерб составил 34 тысячи рублей.Вечером подозреваемый был установлен и задержан полицейскими: 47-летний сельчанин находился на улице в состоянии сильнейшего опьянения. Выяснилось, что медные изделия он решил похитить, чтобы сдать на металл, а на вырученные деньги приобрести алкоголь. Для чего предназначалось медицинское оборудование и какой опасности он мог подвергнуть себя и пациентов, злоумышленник не подозревал.Как сообщили в МВД Бурятии, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, а также отбывал наказание в колонии за преступление против личности. Нигде не работает.Фото и видео: МВД Бурятии