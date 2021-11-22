В Улан-Удэ обжаловали приговор по делу о смерти ребенка в ДРКБ

Прокуратура не согласна с выводами суда о квалификации действий врача



Как стало известно «Номер один», прокуратура Бурятии обжаловала приговор врачу-реаниматологу Детской больницы на улице Модогоева в Улан-Удэ. Обвинение не согласно с тем, что суд переквалифицировал дело с одной статьи на другую, благодаря чему медик избежал реального наказания.

Напомним, 9 ноября судья Советского райсуда Улан-Удэ Ирина Сультимова



При этом следствие квалифицировало действия обвиняемого по ч .2 ст 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья потребителей». Однако в ходе процесса судья переквалифицировала его на ч. 2 ст. 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По этой статье срок давности составляет всего 2 года, тогда как по ст. 238 - 10 лет. Данное решение суд принял исходя из того, что не нашел в действиях подсудимого умышленного бездействия.



«Решение обвиняемым личных вопросов в период с 18.00 до 22.00 4 февраля 2019 года (в это время произошло резкое ухудшение состояния ребенка – прим. авт.), в частности продажа квартиры, поздравление с наступающим праздником, не свидетельствуют о том, что он умышленно бездействовал при оказании медицинской помощи Котенко. Эти обстоятельства свидетельствуют лишь о ненадлежащем исполнении своих обязанностей», - пришел к выводу судья.



По информации источников, гособвинение не согласно с выводами суда о квалификации действий врача, считает их немотивированными и противоречащими фактическим обстоятельствам дела. В связи с этим прокуратура намерена добиваться отмены приговора и вынесения нового, предусматривающего для врача наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа и лишения права заниматься врачебной деятельностью.



Как уже сообщал «Номер один», отец погибшего малыша Антон Котенко после оглашения приговора покинул зал судебного заседания со словами «позор».



- Вот это бурятское правосудие сейчас вершилось, мы теперь понимаем, где живем. Мы своих детей не можем защитить законными способами. Я считаю, что наше право на защиту нашего ребенка, здоровье сына и не только нашего, всех детей Бурятии, было сейчас попрано. Сколько было всего сделано, сколько времени было потрачено... Они думают, что точка поставлена, но мы будем обязательно это решение обжаловать. Это не правосудие, понятно, почему адвокат посмеивался, почему адвокат и подсудимый ни одного слова не сказал… Нас устроит только реальное лишение свободы, - прокомментировал приговор Антон Котенко.



Фото: «Номер один» Напомним, 9 ноября судья Советского райсуда Улан-Удэ Ирина Сультимова вынесла приговор врачу-реаниматологу, обвиняемому в смерти малыша Захара Котенко, который умер более двух лет назад в стенах ДРКБ. Суд признал врача виновным и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы с запретом заниматься профессиональной деятельностью на этот же срок. Однако от наказания подсудимого освободили в связи с истечением срока давности.При этом следствие квалифицировало действия обвиняемого по ч .2 ст 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья потребителей». Однако в ходе процесса судья переквалифицировала его на ч. 2 ст. 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По этой статье срок давности составляет всего 2 года, тогда как по ст. 238 - 10 лет. Данное решение суд принял исходя из того, что не нашел в действиях подсудимого умышленного бездействия.«Решение обвиняемым личных вопросов в период с 18.00 до 22.00 4 февраля 2019 года (в это время произошло резкое ухудшение состояния ребенка – прим. авт.), в частности продажа квартиры, поздравление с наступающим праздником, не свидетельствуют о том, что он умышленно бездействовал при оказании медицинской помощи Котенко. Эти обстоятельства свидетельствуют лишь о ненадлежащем исполнении своих обязанностей», - пришел к выводу судья.По информации источников, гособвинение не согласно с выводами суда о квалификации действий врача, считает их немотивированными и противоречащими фактическим обстоятельствам дела. В связи с этим прокуратура намерена добиваться отмены приговора и вынесения нового, предусматривающего для врача наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа и лишения права заниматься врачебной деятельностью.Как уже сообщал «Номер один», отец погибшего малыша Антон Котенко после оглашения приговора покинул зал судебного заседания со словами «позор».- Вот это бурятское правосудие сейчас вершилось, мы теперь понимаем, где живем. Мы своих детей не можем защитить законными способами. Я считаю, что наше право на защиту нашего ребенка, здоровье сына и не только нашего, всех детей Бурятии, было сейчас попрано. Сколько было всего сделано, сколько времени было потрачено... Они думают, что точка поставлена, но мы будем обязательно это решение обжаловать. Это не правосудие, понятно, почему адвокат посмеивался, почему адвокат и подсудимый ни одного слова не сказал… Нас устроит только реальное лишение свободы, - прокомментировал приговор Антон Котенко.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.