В Бурятии экс-заведующую детсадом заставили вернуть взятки

Женщина брала деньги от подчиненных за послабления по работе





В Бурятии суд по иску прокурора постановил взыскать с бывшей заведующей одного из детских садов Мухоршибирского района сумму полученных ей взяток в размере около 40 тысяч рублей.

Женщину осудили за взяточничество летом этого года. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, заведующая издала приказ о начислении воспитателям выплат из стимулирующего фонда в размере 27,4 тыс. рублей каждому. После этого из этих сумм она получила по 18 тыс. рублей от каждого воспитателя за возможные попустительства и послабления по работе.Суд признал женщину виновной и приговорил к 2 годам исправительных работ условно. Также ее лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и функций представителя власти сроком на 3 года.Фото: «Номер один»