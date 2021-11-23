В Бурятии пассажир грузовика пострадал в ДТП

Водитель не справился с управлением и слетел с дороги
ДТП произошло вчера ночью на трассе «Байкал» в 20 км от села Мухоршибирь. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 44-летний водитель автомобиля «Тойота Дюна» не справился с управлением и слетел с дороги.
В результате аварии 48-летний пассажир грузовика получил травмы и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
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