Жителя Бурятии осудили за убийство двух собак

Животных сельчанин планировал съесть





Прибайкальский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными.

Как следует из материалов дела, в один из дней к подсудимому обратился односельчанин с предложением забрать двух собак, которые он вынужден был оставить в связи с отъездом.«В этот момент у подсудимого возник прямой преступный умысел на жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, с целью употребления их в пищу», сообщается в судебных материалах.Реализуя задуманное, сельчанин привел собак себе в ограду и поочередно задушил их бельевой веревкой. Успел ли мужчина осуществить свой план и съесть убитых животных, в деле не сказано.На суде мужчина полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Выяснилось, что он ранее не сидим, на учетах в нарко- и психдиспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно.В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Для его уплаты сельчанину дана рассрочка сроком на 5 месяцев.Фото: «Номер один»