В Бурятии жена ищет пропавшего мужа

Мужчина покинул дом еще в январе и с тех пор не выходил на связь



В Бурятии полицейские разыскивают 30-летнего Аламжи Доржиева, который пропал в начале января этого года. Мужчина ранее проживал на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ. Заявление о его пропаже поступило от супруги 17 августа.

Связь с родственниками гражданин не поддерживает. По имеющейся информации, сейчас он проживает в Селенгинском районе. Последний раз видели в сентябре в Гусиноозерске.



Приметы: азиатской внешности, рост 175 см, среднего телосложения, волосы черные. Во что был одет, не установлено.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 29-50-68, 8 (951) 624-22-88, 8 (950) 397-58-15 или 102 (112). Связь с родственниками гражданин не поддерживает. По имеющейся информации, сейчас он проживает в Селенгинском районе. Последний раз видели в сентябре в Гусиноозерске.Приметы: азиатской внешности, рост 175 см, среднего телосложения, волосы черные. Во что был одет, не установлено.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 29-50-68, 8 (951) 624-22-88, 8 (950) 397-58-15 или 102 (112).

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