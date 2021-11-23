23.11.2021
В Бурятии школьник спас провалившегося под лед ребенка

В Бурятии школьник спас провалившегося под лед ребенка

МЧС уже готовит документы для награждения отважного юноши

Трагический случай едва не произошел днем 14 ноября на реке Цаган Гол вблизи поселка Гусиное озеро в Селенгинском районе.

Как сообщили в МЧС Бурятии, ученик 7 класса Никита шел к своему другу и увидел ребенка, катающегося на коньках по реке. Школьник знал, что в это время лед на водоемах очень тонкий и находиться на нем крайне опасно. Он поспешил предупредить об этом младшего товарища. Но в это время мальчишка уже провалился в воду.

Никита лег на живот и стал подползать к тонущему ребенку, при этом всячески подбадривал мальчика и говорил, что спасет его. В итоге юноша приблизился к полынье и помог ребенку выбраться на поверхность.

- Благодаря умелым и самоотверженным действиям подростка, семикласснику удалось спасти жизнь ученика 3-го класса. В настоящее время Главное управление МЧС России по Бурятии готовит документы к награждению героя, - сообщили в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
лед


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