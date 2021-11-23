У жительницы Бурятии нашли более тысячи омулей

Женщина сообщила, что всю рыбу собиралась съесть сама





В Бурятии сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте и ОМОНа Росгвардии задержали 42-летнюю жительницу города Бабушкин. Женщина приобрела и хранила в морозильных камерах у себя дома более 1100 экземпляров незаконно добытого омуля, а также омулевую икру, расфасованную в пластиковые контейнеры.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём».









- О том, что байкальский омуль, вылов которого запрещён, добыт незаконно, женщина знала, однако, несмотря на это, приобрела биоресурсы для личного пользования. В результате незаконной добычи водных биоресурсов государству причинён ущерб на сумму более четырёх миллионов рублей, - рассказали в полиции.Фото и видео: Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте