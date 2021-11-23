Инспектор ГИБДД Бурятии оказался за решеткой

Его обвиняют в крышевании омулевых браконьеров



Сотрудник ГИБДД Бурятии, обвиняемый в покровительстве браконьерам, ближайшее два месяца проведет в СИЗО. Такое решение ранее принял Советский райсуд Улан-Удэ. Сегодня Верховный суд Бурятии оставил меру пресечения инспектору без изменений, а жалобу его защитника – без удовлетворения.

Сотрудника Госавтоинспекции, фамилию и звание которого не разглашают в интересах следствия, обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ: незаконный вылов водных биоресурсов, злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.



Как уже сообщал «Номер один»,



Фото: «Номер один» Сотрудника Госавтоинспекции, фамилию и звание которого не разглашают в интересах следствия, обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ: незаконный вылов водных биоресурсов, злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.Как уже сообщал «Номер один», причастность инспектора к крышеванию группы омулевых браконьеров установило подразделение собственной безопасности МВД Бурятии. Самих участников группы задержали в конце сентября этого года. Ими оказались четверо жителей разных сел Кабанского района в возрасте от 23 до 49 лет. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным выловом и сбытом омуля. Ущерб от их действий оценили на сумму свыше 8 миллионов рублей.Фото: «Номер один»

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