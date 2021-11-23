На севере Бурятии коварный ручей остановил легковушку и грузовик

УАЗ удалось вытащить пожарным, для эвакуации грузовика требуется спецтехника





Сегодня в пожарную часть Северомуйска за помощью обратились автомобилисты. Они сообщили, что при переправе через ручей, протекающий неподалеку от поселка, под лед частично ушел УАЗ. Прибывшие на пожарном автомобиле работники Муйского отряда ГПС зацепили автомобиль тросом и отбуксировали его на берег. Находившиеся внутри люди не пострадали.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, УАЗ стал не первой жертвой ручья: ночью при переправе во льду застрял грузовик. Для его эвакуации вызвана спецтехника.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС