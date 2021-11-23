В Бурятии убийцы бывшего участкового получили крупные сроки

Братья забили экс-полицейского до смерти и украли его карабин





В Бурятии вынесен приговор в отношении двух братьев, обвиняемых в убийстве бывшего участкового и хищении его оружия.

Резонансное преступление произошло в январе 2020 года. Днем 3 января в своем доме в селе Иволгинск был найден мертвым 46-летний мужчина, бывший участковый уполномоченный полиции. На его голове и теле были зафиксированы множественные гематомы и раны. При осмотре места происшествия выяснилось, что из дома экс-полицейского пропал зарегистрированный карабин «Тигр» и мобильный телефон. Под подозрение попали двое ранее судимых жителей Улан-Удэ - родные братья 36 лет и 31 года.Младший из братьев, судимый за грабеж, к слову, на момент расправы над экс-полицейским находился в розыске за Октябрьским отделом полиции по ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»).Как выяснилось, 2 января в доме у экс-участкового состоялось застолье со знакомыми, во время которого между хозяином и одним из братьев произошла пьяная ссора, переросшая в драку. На помощь нападавшему пришел второй брат.Как сказано в материалах дела, в ходе ссоры один из братьев нанес кулаками несколько ударов по голове и телу потерпевшего. Второй брат взял кухонный нож, которым ударил бывшего участкового в ягодицу, плечо и в затылок. Затем он схватил деревянный стул и ударил им хозяина дома по голове. Тот упал на пол, после чего братья продолжили его избивать. От многочисленных повреждений потерпевший скончался.Спустя два дня оба подозреваемых были задержаны, похищенный ими карабин изъяли.Иволгинский райсуд, а затем и Верховный суд Бурятии, где рассматривались апелляционные жалобы, признал обоих братьев виновными. По совокупности преступлений они получили 13 и 14 лет колонии строгого режима.Фото: «Номер один»