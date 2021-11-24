В Бурятии грузовик врезался в дерево

Водитель не справился с управлением и слетел с дороги
ДТП произошло днем 23 ноября на автодороге в Прибайкальском районе Бурятии. 60-летний водитель автомобиля «Тойота Дюна», следуя со стороны Турки в направлении Турунтаево, в 3 км от села Гурулево не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
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