В Бурятии полиция раскрыла поджог магазина

Сельчане подпалили торговую точку, чтобы скрыть следы кражи

Как сообщили в республиканском МВД, происшествие случилось ночью 9 апреля. Трое местных жителей через окно проникли в магазин промтоваров. Злоумышленники похитили из торговой точки телефоны, бензопилы, автошины и шуруповерт. Ущерб составил более 100 тысяч рублей. Похищенное молодые люди перенесли в расположенный неподалёку дом одного из них.





В Бурятии задержаны подозреваемые в краже из магазина в селе Новоильинск и последующем поджоге торговой точки.Затем 31-летний злоумышленник вернулся в магазин и поджег его, пытаясь скрыть следы кражи. В результате возгорания помещение торговой точки выгорело изнутри, был поврежден товар. Ущерб составил около 6 миллионов рублей.«Подозреваемые задержаны сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району. Похищенное злоумышленники сбыли в Улан-Удэ, а вырученные деньги разделили и потратили на личные нужды», - рассказали в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии