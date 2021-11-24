Житель Бурятии погиб на пожаре

Возгорание произошло ночью в поселке Селенгинск
В ночь с 23 на 24 ноября в поселке Селенгинск Кабанского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев горела пристроенная к дому котельная, пламя перешло на основные конструкции жилого строения.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в ходе тушения звеном газодымозащитной службы на полу в комнате был обнаружен 31-летний мужчина без признаков жизни.
В результате пожара огнем повреждены крыши дома и котельной, выгорели несколько помещений. Причина возгорания сейчас устанавливается.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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