В Улан-Удэ осудили вора-парфюмера

Преступник похитил из торгового центра 120 видов элитных духов



Прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ поддержала государственное обвинение в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а, б, в» ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением, с причинением значительного ущерба).



Интересно, что при обилии самых разных товаров в большом торговом центре мужчина покусился именно на элитную парфюмерную продукцию.



- В судебном заседании установлено, что мужчина, находясь в одном из торговых центров города, договорился со своим знакомым о совершении кражи. Пока один наблюдал за обстановкой, его знакомый, сняв стеклину, проник в витрину торговой точки. Он похитил около 120 видов дорогостоящей парфюмерии на общую сумму более 82 тысяч рублей, - комментирует помощник прокурора Железнодорожного района города Улан-Удэ Наталья Фрусова.



Суд определил виновному лицу наказание в виде одного года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, в течении которого мужчина обязан соблюдать обязанности, установленные судом.



Приговор вступил в законную силу.



Фото: Pixabay.com



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