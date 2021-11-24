В Улан-Удэ рыбак на отколовшейся льдине едва не доплыл до Байкала

Спасатели догнали бедолагу лишь в районе Сотниково





Сегодня днем 48-летний рыбак из Улан-Удэ попал в беду. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, мужчина рыбачил на Селенге в районе набережной. Неожиданно льдина откололась, и рыбака стало уносить вниз по течению. На перехват дрейфующего в сторону Байкала горожанина выехали 7 спасателей и 3 единицы техники.

«В районе села Сотниково спасатели нагнали уплывающую льдину и эвакуировали с нее рыбака. Мужчина транспортирован на берег. Он в удовлетворительном состоянии», - рассказали в агентстве.Фото: pixabay.com