Жители Улан-Удэ два дня пьянствовали в квартире с мертвецом

Убийство одного из собутыльников не помешало компании продолжать возлияния





В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего ранее судимого горожанина, обвиняемого в убийстве и угрозе убийством.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 23 декабря обвиняемый с компанией приятелей распивал спиртное в квартире у знакомого местного жителя на Бульваре Карла Маркса. Во время застолья у него с одним из собутыльников произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им удары в живот и по ногам 39-летнего противника. После этого злоумышленник продолжил избивать потерпевшего кулаками и ногами, повалил его на пол и несколько раз прыгнул на грудь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.Оттащив тело убитого в спальню, обвиняемый с приятелями в течение двух дней продолжали употреблять спиртное в квартире. Позже к их компании присоединилась соседка, не знавшая о происшествии. 25 декабря она случайно увидела в спальне мертвеца, отчего стала кричать. Обвиняемый подбежал к женщине, ударил ее стеклянной бутылкой по голове, после чего принялся избивать кулаками и угрожать убийством. Спустя несколько часов, когда злоумышленник отвлекся, женщина смогла выскочить из квартиры и убежать. Оказавшись в безопасности, она позвонила в полицию.К приезду силовиков компания заперлась в квартире. Двери пришлось вскрывать при помощи специнструментов. После задержания обвиняемый признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com