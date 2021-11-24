В Бурятии в ручье вновь застрял автомобиль

Два человека, находившиеся в автомобиле, были в удовлетворительном состоянии



Сегодня на пульт пожарной части поселка Северомуйска поступило сообщение, что вблизи населенного пункта при переправе в ручей частично провалилась «Нива», сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



На помощь выехали работники 14-го Муйского отряда ГПС РБ на пожарном автомобиле. Прибыв, огнеборцы эвакуировали транспортное средство изо льда и отбуксировали его на берег. Два человека, которые находились в автомобиле, были в удовлетворительном состоянии.



Вчера пожарные из этого же ручья



Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС Сегодня на пульт пожарной части поселка Северомуйска поступило сообщение, что вблизи населенного пункта при переправе в ручей частично провалилась «Нива», сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.На помощь выехали работники 14-го Муйского отряда ГПС РБ на пожарном автомобиле. Прибыв, огнеборцы эвакуировали транспортное средство изо льда и отбуксировали его на берег. Два человека, которые находились в автомобиле, были в удовлетворительном состоянии.Вчера пожарные из этого же ручья эвакуировали провалившийся автомобиль, а до этого здесь частично ушел под лед и застрял грузовой автотранспорт.Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС

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