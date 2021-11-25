Житель Бурятии устроил в собственном доме наркотическую плантацию

Мужчина заботливо выращивал более 140 кустов конопли



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Закаменского района, обвиняемого в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в мае 2021 года мужчина у себя дома для личного употребления незаконно посеял семена 142 кустов конопли. Злоумышленник ухаживал за всходами для доведения их до созревания. Однако вкусить плоды своих трудов мужчина не успел – его задержали полицейские.



Решением суда подсудимый признан виновным и приговорен к 180 часам обязательных работ.



Фото: pixabay.com Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в мае 2021 года мужчина у себя дома для личного употребления незаконно посеял семена 142 кустов конопли. Злоумышленник ухаживал за всходами для доведения их до созревания. Однако вкусить плоды своих трудов мужчина не успел – его задержали полицейские.Решением суда подсудимый признан виновным и приговорен к 180 часам обязательных работ.Фото: pixabay.com

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