В Бурятии автомобиль слетел с дороги и перевернулся

Пострадала 30-летняя женщина-водитель





ДТП произошло ночью в Закаменском районе Бурятии. 30-летняя женщина за рулем «Тойоты Премио», ехавшая со стороны Хуртаги в направлении Закаменска, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии женщина получила травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии