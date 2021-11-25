В Бурятии автомобиль слетел с дороги и перевернулся

Пострадала 30-летняя женщина-водитель
ДТП произошло ночью в Закаменском районе Бурятии. 30-летняя женщина за рулем «Тойоты Премио», ехавшая со стороны Хуртаги в направлении Закаменска, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии женщина получила травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
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