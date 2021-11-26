Жителей Улан-Удэ возмутило видео едва не сбитого ребенка

Горожане считают, что его родителей надо оттаскать за уши





В паблике dtp_03 выложили запись с видеорегистратора автомобиля, под колеса которого едва не попал ребенок. Как сообщается в посте, происшествие случилось в 140А квартале Улан-Удэ. На кадрах видно, как маршрутчик остановил автобус прямо на дороге, а затем из-за него внезапно выбежал ребенок, даже не смотревший по сторонам. К счастью, водитель встречно автомобиля успел затормозить.

«Хорошо, что на дороге не было наледи, - пишет автор поста.





В комментариях горожане отругали как водителя микроавтобуса, высадившего ребенка в неположенном месте.«Так случай с девушкой в селе Батурино, где её сбил Жамбалов, аналогичен - водитель автобуса высадил пассажиров не на остановке». «Мне кажется, нужно отзывать лицензии у таких водителей автобусов и штрафовать!!!!». «Товарищи водители, у вас есть места для остановок. Не надо по просьбе пассажиров останавливаться как им удобно. Вот и за этого происходит такие случаи». «Остановки там вообще не продуманы. Карманов нет, лежачих полицейских нет, чинуши ждут трагический исход, чтобы зашевелиться», - пишут комментаторы.Досталось и родителям ребенка.«Скажите и расскажите своим детям, как нужно переходить дорогу, и повторяйте это каждый день как мантру». «Надо было за ухо ребенка взять и до дому пройти к родителям и их ещё за уши оттаскать! Хорошо, что всё обошлось!». «Попадают дети под колеса, судить надо не только водителя, а родителей тоже!!!». «Жесть, почему родители не учат своё чадо ПДД? Столько разных случаев на дорогах и вся инфа есть в открытом доступе! Родители, проводите беседы с вашими детками! Очень страшно на дорогах!», - высказываются читатели паблика.Фото: ДТП03