В Бурятии установили личность женщины, чей труп был найден три месяца назад

Ею оказалась пропавшая пенсионерка



В Бурятии полицейские установили личность погибшей женщины, тело которой было обнаружено днем 9 августа в 3 километрах от села Сужа в местности «Тологой».

10 октября в полицию поступило заявление о пропавшей 63-летней жительнице Нур-Селения. О том, что женщина несколько месяцев не получает пенсию, почтальон сообщила ее дочери, после чего та обратилась в полицию.



В ходе розыска полицейские предположили, что пропавшая пенсионерка и женщина, чье тело нашли вблизи Сужи, - одно и то же лицо. Однако родные не опознали в ней свою родственницу и продолжили поиски.



Истину установила проведенная молекулярно-генетическое исследование ДНК, которое подтвердило правоту полицейских.



«Установлено, что именно тело пропавшей жительницы Иволгинского района обнаружили сотрудники полиции 9 августа», - сообщили в МВД Бурятии.



Фото: МВД Бурятии 10 октября в полицию поступило заявление о пропавшей 63-летней жительнице Нур-Селения. О том, что женщина несколько месяцев не получает пенсию, почтальон сообщила ее дочери, после чего та обратилась в полицию.В ходе розыска полицейские предположили, что пропавшая пенсионерка и женщина, чье тело нашли вблизи Сужи, - одно и то же лицо. Однако родные не опознали в ней свою родственницу и продолжили поиски.Истину установила проведенная молекулярно-генетическое исследование ДНК, которое подтвердило правоту полицейских.«Установлено, что именно тело пропавшей жительницы Иволгинского района обнаружили сотрудники полиции 9 августа», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии

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