Житель Улан-Удэ организовал в доме лабораторию по производству «синтетики»

Несмотря на конспирацию, наркодельца разоблачили





В Улан-Удэ полицейские и сотрудники ФСБ задержали 35-летний неработающий горожанин, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили в МВД Бурятии, мужчина оборудовал нарколабораторию в арендованном доме в пригороде Улан-Удэ. Там он изготавливал синтетические наркотики, а также культивировал каннабис методом гидропоники.





В ходе обыска у задержанного изъяты около полутора килограммов синтетического наркотика, прекурсоры, стеклянные банки и колбы, реактивы, лабораторное оборудование, электронные весы, упаковочный материал, поддельный паспорт и банковские карты.





Также силовики смогли задокументировать несколько фактов сбыта изготовленной синтетики, которые задержанный осуществлял в Улан-Удэ через тайники-«закладки».





По фактам незаконного производства и сбыта наркотиков, а также использования поддельных документов, возбуждены уголовные дела. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление. Сейчас мужчина заключен под стражу, ему грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.









«Прекурсоры и лабораторное оборудование, необходимые для изготовления синтетических наркотиков, семена каннабиса, а также сим-карты и банковские карты, оформленные на подставных лиц, задержанный получал в почтовых отделениях и транспортных компаниях, используя при этом поддельный паспорт», - отметили в полиции.Фото и видео: МВД Бурятии