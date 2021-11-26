Жителя Бурятии осудили за убийство женщины на глазах ее детей

Пьяный парень решил, что та обижает его подругу





Верховный суд Бурятии вынес приговор 24-летнему жителю Закаменска, обвиняемому в убийстве с особой жестокостью.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 29 ноября 2020 года молодой человек распивал спиртное со знакомыми в квартире у местной жительницы. Ночью во время застолья его подруга, находившаяся в компании, опьянев, стала вести себя неадекватно и громко кричать. Чтобы успокоить ее и привести в чувство, хозяйка квартиры начала бить женщину ладонями по щекам и брызгать на лицо водой.Увидев ее действия, молодой человек на фоне сильного алкогольного опьянения решил, что подругу обижают. Не разбираясь, на кухне он схватил нож, после чего приблизился к хозяйке квартиры, внезапно напал и в присутствие ее несовершеннолетних детей, прибежавших на крики, нанес клинком несколько ударов своей жертве в грудь. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.Затем злоумышленник с ножом в руках стал приближаться к еще одной женщине, находившейся рядом. Она заскочила и закрылась в ванной комнате, откуда позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники задержали молодого человека, который к этому времени успел покинуть квартиру, но оставался возле подъезда.Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 13 годам в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»