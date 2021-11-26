26.11.2021
Жителя Бурятии осудили за убийство женщины на глазах ее детей

Жителя Бурятии осудили за убийство женщины на глазах ее детей

Пьяный парень решил, что та обижает его подругу

Верховный суд Бурятии вынес приговор 24-летнему жителю Закаменска, обвиняемому в убийстве с особой жестокостью.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 29 ноября 2020 года молодой человек распивал спиртное со знакомыми в квартире у местной жительницы. Ночью во время застолья его подруга, находившаяся в компании, опьянев, стала вести себя неадекватно и громко кричать. Чтобы успокоить ее и привести в чувство, хозяйка квартиры начала бить женщину ладонями по щекам и брызгать на лицо водой.

Увидев ее действия, молодой человек на фоне сильного алкогольного опьянения решил, что подругу обижают. Не разбираясь, на кухне он схватил нож, после чего приблизился к хозяйке квартиры, внезапно напал и в присутствие ее несовершеннолетних детей, прибежавших на крики, нанес клинком несколько ударов своей жертве в грудь. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Затем злоумышленник с ножом в руках стал приближаться к еще одной женщине, находившейся рядом. Она заскочила и закрылась в ванной комнате, откуда позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники задержали молодого человека, который к этому времени успел покинуть квартиру, но оставался возле подъезда.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 13 годам в колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
убийство


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^