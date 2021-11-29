В Улан-Удэ нашли пропавшую девушку

С ней все в порядке
В Улан-Удэ найдена 26-летняя девушка, которая 19 ноября ушла из дома и не вернулась. Заявление о ее пропаже поступило в полицию 26 ноября.
«Девушка найдена, в ней все в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.
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