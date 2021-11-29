Крупная авария произошла на трассе в Бурятии

Столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
Крупное ДТП произошло вечером 27 ноября на 32-м километре трассы Улан-Удэ - Заиграево.
Как сообщил паблик «Аварком кузов-салон», микроавтобус «Мазда Бонго» на большой скорости начал обгонять ехавший впереди него грузовик «Ниссан Атлас» с дровами и врезался в него. От удара грузовик улетел в кювет, а микроавтобус вылетел на «встречку», где столкнулся с «Тойотой Спасио».
В аварии не обошлось без пострадавших.
«Сотрудники МЧС с трудом вытащили из искореженного автомобиля водителя и пассажира «Мазды Бонго», у водителя сломана нога. Также с трудом вытащили водителя сильно искореженного грузовика. Он не пострадал, можно сказать родился в рубашке», - сообщает паблик.
Фото: «Аварком кузов-салон»
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