Крупная авария произошла на трассе в Бурятии

Столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие





Крупное ДТП произошло вечером 27 ноября на 32-м километре трассы Улан-Удэ - Заиграево.

Как сообщил паблик «Аварком кузов-салон», микроавтобус «Мазда Бонго» на большой скорости начал обгонять ехавший впереди него грузовик «Ниссан Атлас» с дровами и врезался в него. От удара грузовик улетел в кювет, а микроавтобус вылетел на «встречку», где столкнулся с «Тойотой Спасио».





В аварии не обошлось без пострадавших.





«Сотрудники МЧС с трудом вытащили из искореженного автомобиля водителя и пассажира «Мазды Бонго», у водителя сломана нога. Также с трудом вытащили водителя сильно искореженного грузовика. Он не пострадал, можно сказать родился в рубашке», - сообщает паблик.Фото: «Аварком кузов-салон»