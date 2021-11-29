Житель Бурятии ушел с пилорамы и исчез

Следов мужчины не могут найти уже две недели





Сегодня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски 25-летнего Анатолия Кувалдина, который ночью 13 ноября ушел с базы переработки древесины на станции Загустай и пропал. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, к поискам пропавшего также привлечены полицейские, работники пилорамы, военные и поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 25 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые, нос искривлен.Особые приметы: шрам над губой, на подбородке.Был одет: в камуфлированную военную форму.При наличии какой-либо информации о пропавшие мужчине МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30145) 41-1-59, 8 (3012) 41-66-45 или 102 (112).