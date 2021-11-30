В Бурятии задержали наркоманов из Забайкалья, приехавших посетить святые места

Вместо общения с высшими силами мужчины предпочли собрать коноплю





Вечером 25 ноября недалеко от села Шаралдай инспекторы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения остановили иномарку под управлением женщины-водителя. В салоне находились три пассажира: двое мужчин 31 и 27 лет и женщина. При проверке документов автоинспекторы обнаружили на заднем пассажирском сиденье два полимерных мешка с марихуаной. Общий вес наркотика составил более 7,5 килограммов. Пассажиров задержали.

Как выяснилось, трое жителей Забайкальского края, наняв такси, планировали посетить святые места Мухоршибирского района. По пути ранее судимые мужчины увидели дикорастущую коноплю и попросили водителя высадить их в поле. Отправив женщину с водителем по запланированному маршруту, мужчины договорились, что их заберут на обратном пути.Заготовив марихуану, мужчины дождались автомобиль и, погрузив мешки в салон, направились в Забайкальский край, где на трассе и были задержаны полицейскими.«Задержанные рассказали, что наркотики заготовили для собственного употребления. На граждан возбуждены уголовные дела. Кроме того, после получения результатов медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических средств будет решаться вопрос о привлечении мужчин к административной ответственности», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии