В Бурятии пенсионер за рулем "Тойоты" сбил подростка

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе



ДТП с участием несовршеннолетнего произошло накануне вечером. 63-летний водитель автомашины «Тойота Ипсум», следуя по ул. Забайкальская в районе дома № 5б на нерегулируемом пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего пешехода, сообщили в ГИБДД Бурятии.



"В результате ДТП 16-летний подросток получил травмы различной степени тяжести, после осмотра в медицинском учреждении был отпущен домой", - добавили в ГИБДД.



Фото: ГИБДД Бурятии



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