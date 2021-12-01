В Улан-Удэ молодой водитель без прав совершил тройное ДТП

В аварии пострадали два человека



Серьезное ДТП произошло на ул. Бабушкина в Улан-Удэ 30 ноября вечером. 19-летний водитель автомобиля «Мерседес» без прав, следуя по ул. Бабушкина, не справился с управлением и выехал на "встречку", где врезался в "Тойота Премио". После чего автомобиль "Мерседес" столкнулся с автомобилем "Лада 219020".



"В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир Тойоты были доставлены в медицинское учреждение, после осмотра отпущены домой", - сообщили в ГИБДД Бурятии.



Фото: пресс-служба ГИБДД Бурятии



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