В Бурятии задержали четверых наркоманов с крупной партией марихуаны

Следователю они рассказали, что заготовили наркотик для самостоятельного употребления



В Бурятии полицейские задержали подозреваемых в наркопреступлении. 28 ноября четверо ранее судимых жителей с. Надеино недалеко от с. Большой Куналей заготовили наркотическое средство. Мешки с марихуаной они погрузили в микроавтобус своего знакомого и поехали домой. По пути мужчины заехали в продуктовый магазин, возле которого и были задержаны сотрудниками полиции.







"Полицейскими в салоне транспортного средства изъято около пяти килограммов марихуаны. Задержанные рассказали следователю, что заготавливали наркотическое средство для самостоятельного употребления", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







На граждан возбуждены уголовные дела.



Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

В Бурятии полицейские задержали подозреваемых в наркопреступлении. 28 ноября четверо ранее судимых жителей с. Надеино недалеко от с. Большой Куналей заготовили наркотическое средство. Мешки с марихуаной они погрузили в микроавтобус своего знакомого и поехали домой. По пути мужчины заехали в продуктовый магазин, возле которого и были задержаны сотрудниками полиции."Полицейскими в салоне транспортного средства изъято около пяти килограммов марихуаны. Задержанные рассказали следователю, что заготавливали наркотическое средство для самостоятельного употребления", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.На граждан возбуждены уголовные дела.Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

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