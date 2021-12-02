В Бурятии с начала года более 20 раз ловили водителей с поддельными правами

В основном водительские удостоверения покупают через Интернет



В Бурятии участились случаи, когда сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением выявляются факты управления транспортом с поддельными правами, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



"Как правило, такие бланки можно вычислить при визуальном осмотре, так как отличаются шрифты, цвет бумаги и оттиски печатей. Кроме того, некоторые «умельцы» пытаются вклеить свою фотографию в поддельный документ с данными постороннего человека", - рассказывают в ведомстве.



Так, с начала года сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 20 фактов использования водительских удостоверений с признаками подделки. Правоохранительными органами возбуждено 14 уголовных дел. В большинстве случаев граждане, предъявившие поддельные документы, ранее были лишены права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде или не имели такого права, так как не прошли обучение в автошколе или не сдали экзамен в подразделениях Госавтоинспекции. При этом нарушители признавались, что приобрели фальшивый документ по объявлению через сеть Интернет.



Фото: "Номер один"

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