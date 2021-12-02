Житель Бурятии разыскивает супругу, сбежавшую от него с сыном

Приехав из командировки, мужчина не застал семью дома, а встретив их на улице, не смог догнать



Сотрудники полиции разыскивают 48-летнюю Екатерину Савинскую, которая 29 ноября ушла из дома по ул. Борсоева Улан-Удэ с 7-летним сыном Ильей и до настоящего времени не вернулась, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Супруг женщины 29 ноября приехал домой из командировки и не обнаружил жену и ребенка. Вечером 30 ноября дня мужчина случайно встретил супругу с сыном на улице возле дома, однако они скрылись. Несовершеннолетний несколько дней не посещает учебное заведение.



Приметы Екатерины Савинской: европейской внешности, на вид 45-50 лет, рост около 168 см, среднего телосложения. Была одета в куртку белого цвета до колен, черные брюки, черные сапоги.



Приметы Ильи Савинского: европейской внешности, на вид 7-8 лет, рост около 120 см, худощавого телосложения. Был одет в черную шапку, куртку синего цвета, черные брюки, ботинки черного цвета.







При наличии какой-либо информации о разыскиваемых или их местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(999)484-92-91, 8(3012)295842 или 102 (112).



Фото: МВД по РБ, "Номер один"

Сотрудники полиции разыскивают 48-летнюю Екатерину Савинскую, которая 29 ноября ушла из дома по ул. Борсоева Улан-Удэ с 7-летним сыном Ильей и до настоящего времени не вернулась, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Супруг женщины 29 ноября приехал домой из командировки и не обнаружил жену и ребенка. Вечером 30 ноября дня мужчина случайно встретил супругу с сыном на улице возле дома, однако они скрылись. Несовершеннолетний несколько дней не посещает учебное заведение.Приметы Екатерины Савинской: европейской внешности, на вид 45-50 лет, рост около 168 см, среднего телосложения. Была одета в куртку белого цвета до колен, черные брюки, черные сапоги.Приметы Ильи Савинского: европейской внешности, на вид 7-8 лет, рост около 120 см, худощавого телосложения. Был одет в черную шапку, куртку синего цвета, черные брюки, ботинки черного цвета.При наличии какой-либо информации о разыскиваемых или их местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(999)484-92-91, 8(3012)295842 или 102 (112).Фото: МВД по РБ, "Номер один"

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