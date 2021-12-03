Житель Бурятии погиб во время пожара

Местные жители вынесли его еще живого из горящего дома, а прибывшие медики уже констатировали смерть



Пожар в жилом доме произошел в селе Селендума Селенгинского района сегодня, 3 декабря. На момент прибытия огнеборцев 9-го Селенгинского отряда ГПС РБ дом горел изнутри, рассказали в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



До прибытия пожарных жильца в бессознательном состоянии из горящего строения эвакуировали местные жители. Однако мужчина скончался – работниками скорой помощи была констатирована смерть гражданина 1952 года рождения.







"Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара, по предварительным данным, повреждены кухня, санузел и коридор. Уничтожения жилого строения пожарные не допустили. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ведомстве.



Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС



Пожар в жилом доме произошел в селе Селендума Селенгинского района сегодня, 3 декабря. На момент прибытия огнеборцев 9-го Селенгинского отряда ГПС РБ дом горел изнутри, рассказали в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.До прибытия пожарных жильца в бессознательном состоянии из горящего строения эвакуировали местные жители. Однако мужчина скончался – работниками скорой помощи была констатирована смерть гражданина 1952 года рождения."Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара, по предварительным данным, повреждены кухня, санузел и коридор. Уничтожения жилого строения пожарные не допустили. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ведомстве.Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС

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