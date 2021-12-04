На руднике в Бурятии пострадали люди

Сегодня, 4 декабря, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о том, что на руднике «Владимирский» в забое «Восстающая» пострадало два человека.

По предварительным данным, на руднике в ночь с 3 на 4 декабря проводились плановые взрывные работы, в непроветренный забой спустились четыре работника. В результате два человека потеряли сознание, двое самостоятельно выбрались на поверхность.

Спасатели подняли из забоя двух человек без сознания и передали медицинским работникам.

Информация уточняется.





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