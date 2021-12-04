На руднике в Окинском районе Бурятии погиб человек





Утром четвертого декабря на руднике «Владимирский» в забое «Восстающая» обнаружили тело проходчика. Ранее МЧС сообщало, что из шахты были подняты два человека без сознания.

СУ СК по РБ сообщает, что мужчина погиб, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ.

- Также медицинская помощь в связи с отравлением газом потребовалась еще одному работнику. По данному факту Тункинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека), - сообщают следователи.

В настоящее время следственно-оперативная группа выдвинулась к шахте. На месте будут проведены необходимые следственные мероприятия и зафиксированы все следы происшествия. На предприятии будет изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров. Точная причина смерти проходчика будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.



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