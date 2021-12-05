05.12.2021
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту гибели проходчика на руднике «Владимирский»

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту гибели проходчика на руднике «Владимирский»

Ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране труда в деятельности предприятия

Прокуратурой Республики Бурятия организована проверка по факту гибели проходчика на руднике «Владимирский» Окинского района. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране труда в деятельности горнодобывающего предприятия, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.

Утром четвертого декабря на руднике «Владимирский» в забое «Восстающая» обнаружили тело проходчика. Ранее МЧС сообщало, что из шахты были подняты два человека без сознания.

По предварительным данным мужчина погиб в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ.

На месте также работает следственно-оперативная группа. Будут проведены необходимые следственные мероприятия и зафиксированы все следы происшествия. На предприятии будет изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров. Точная причина смерти проходчика будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Фото: pixabay.com
прокуратура рудник


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