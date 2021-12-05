Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту гибели проходчика на руднике «Владимирский»

Ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране труда в деятельности предприятия



Прокуратурой Республики Бурятия организована проверка по факту гибели проходчика на руднике «Владимирский» Окинского района. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране труда в деятельности горнодобывающего предприятия, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.



Утром четвертого декабря на руднике «Владимирский» в забое «Восстающая» обнаружили тело проходчика. Ранее



По предварительным данным мужчина погиб в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ.



На месте также работает следственно-оперативная группа. Будут проведены необходимые следственные мероприятия и зафиксированы все следы происшествия. На предприятии будет изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров. Точная причина смерти проходчика будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.



Фото: pixabay.com

Прокуратурой Республики Бурятия организована проверка по факту гибели проходчика на руднике «Владимирский» Окинского района. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране труда в деятельности горнодобывающего предприятия, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.Утром четвертого декабря на руднике «Владимирский» в забое «Восстающая» обнаружили тело проходчика. Ранее МЧС сообщало , что из шахты были подняты два человека без сознания.По предварительным данным мужчина погиб в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ.На месте также работает следственно-оперативная группа. Будут проведены необходимые следственные мероприятия и зафиксированы все следы происшествия. На предприятии будет изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров. Точная причина смерти проходчика будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.Фото: pixabay.com

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