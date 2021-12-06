Баир Жамбалов подал кассацию

Отправленный в колонию экс-политик продолжает настаивать на своей невиновности



Сегодня в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово поступили жалобы от адвокатов осужденного бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова. Экс-политик продолжает настаивать на своей невиновности в смертельном ДТП возле села Батурино и просит отменить приговор, вынесенный ему в Бурятии.

Одновременно с жалобами защиты осужденного в кассационный суд поступила и жалоба, подписанная первым заместителем прокурора Бурятии Алексеем Шевченко. Как сообщалось ранее, гособвинение также осталось недовольно приговором, вынесенным г-ну Жамбалову, и считает его слишком мягким.



Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.



Напомним, 26 мая Прибайкальский райсуд признал Баира Жамбалова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, и оставлении пострадавшего в опасности. Его приговорили



Приговор обжаловали все участники громкого процесса. Отец погибшей девушки Максим Бурчевский посчитал его слишком мягким, его поддержала прокуратура. Также апелляционную жалобу на решение райсуда подала и защита Баира Жамбалова, который так и не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Он стоял на том, что за рулем джипа, насмерть сбившего 17-летнюю Галину Бурчевскую, находился его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.



Несмотря на возражения сторон, в сентябре Верховный суд Бурятии оставил



Фото: «Номер один» Одновременно с жалобами защиты осужденного в кассационный суд поступила и жалоба, подписанная первым заместителем прокурора Бурятии Алексеем Шевченко. Как сообщалось ранее, гособвинение также осталось недовольно приговором, вынесенным г-ну Жамбалову, и считает его слишком мягким.Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.Напомним, 26 мая Прибайкальский райсуд признал Баира Жамбалова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, и оставлении пострадавшего в опасности. Его приговорили к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении.Приговор обжаловали все участники громкого процесса. Отец погибшей девушки Максим Бурчевский посчитал его слишком мягким, его поддержала прокуратура. Также апелляционную жалобу на решение райсуда подала и защита Баира Жамбалова, который так и не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Он стоял на том, что за рулем джипа, насмерть сбившего 17-летнюю Галину Бурчевскую, находился его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.Несмотря на возражения сторон, в сентябре Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменений , он вступил в законную силу. После этого Баир Жамбалов отправился в колонию, а у следствия появилось возможность привлечь друзей экс-политика к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.Фото: «Номер один»

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