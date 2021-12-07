Житель Бурятии отомстил сожительнице, разбив ее технику молотком

Недавно вышедший по УДО мужчина снова отправился в колонию



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Прибайкальского района, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище и умышленном повреждении чужого имущества.

«В июле 2021 года мужчина условно-досрочно освободился из колонии, где отбывал наказание за особо тяжкое преступление. В сентябре на фоне неприязненных отношений он проник в дом к бывшей сожительнице и молотком разбил бытовую технику, причинив хозяйке значительный ущерб», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Прибайкальский райсуд признал мужчину виновным, отменил ему условно-досрочное освобождение и приговорил к 2 годам 8 месяцам колонии строгого режима.



Фото: pixabay.com «В июле 2021 года мужчина условно-досрочно освободился из колонии, где отбывал наказание за особо тяжкое преступление. В сентябре на фоне неприязненных отношений он проник в дом к бывшей сожительнице и молотком разбил бытовую технику, причинив хозяйке значительный ущерб», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Прибайкальский райсуд признал мужчину виновным, отменил ему условно-досрочное освобождение и приговорил к 2 годам 8 месяцам колонии строгого режима.Фото: pixabay.com

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