В Бурятии громкое дело о миллионах Селенгинского ЦКК закончилось пшиком

Обвиняемого по трем статьям УК экс-пристава отпустили домой





6 декабря Советский райсуд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Он обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: «превышение должностных полномочий», «неправомерный доступ к компьютерной информации» и «служебный подлог».

«По версии следствия, обвиняемый, занимая должность судебного пристава, подготовил от имени руководства подложные постановления об отмене решений о взыскании исполнительского сбора с крупного предприятия-должника и об отмене решений о возбуждении исполнительных производств. Он внес в документы заведомо ложные сведения о неполучении должником уведомлений о возбуждении исполнительных производств, почтовые реестры о направлении уведомлений уничтожил. Используя логин и пароль другого сотрудника, без ведома коллеги, злоумышленник внес в автоматизированную систему фиктивные данные. В результате преступных действий в бюджет Российской Федерации не поступили средства в размере 34,5 млн рублей, юридическое лицо незаконно освобождено от уплаты задолженности», - рассказывали ранее в прокуратуре Бурятии.По информации «Номер один», неназванным прокуратурой предприятием являлось АО «Селенгинский ЦКК», которым владеет семья Пруидзе. Предприятие имело крупную задолженность, приставы возбудили исполнительное производство для ее взыскания. Долги ЦКК в итоге погасил, однако приставы были обязаны взыскать с компании еще и исполнительский сбор в размере 7% от долга, что также составляло солидную сумму. Но в результате манипуляций пристава оказалось, что предприятие государству ничего не должно.Летом 2019 года в Улан-Удэ приехала комиссия из Федеральной службы судебных приставов для проверки качества работы регионального управления. Проверяющие вскрыли подлог и поделились информацией с правоохранительными органами. Расследованием занялись местные чекисты.В январе этого года дело поступило в Советский районный суд. Однако в итоге его рассмотрение, по сути, закончилось пшиком. Как стало известно «Номер один», по двум статьям - неправомерный доступ к компьютерной информации и служебный подлог – пристав был оправдан, а обвинение в превышении полномочий переквалифицировали на «халатность». По этой статье пристава и признали виновным, приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей, однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.Фото: «Номер один»