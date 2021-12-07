Жителя Улан-Удэ задержали за оскорбление врачей

Агрессивно настроенного мужчину утихомирили росгвардейцы





Ночью на пульт вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии поступил сигнал от бригады скорой помощи из Улан-Удэ. Прибыв по вызову на ул. Солнечная, наряд обнаружил на площадке многоквартирного дома мужчину, который громко кричал и матерился.

Росгвардейцы утихомирили хулигана и призвали его к порядку. В это время из квартиры вышли работники «скорой». Медики рассказали, что прибыли по вызову к пожилой женщине, которой стало плохо с сердцем. Однако уже на лестничной площадке их встретил сын пенсионерки, который сразу начал оскорблять врачей, по его мнению, слишком долго ехавших на вызов.Несмотря на крики и угрозы, бригада «скорой» оказала больной медицинскую помощь. Так как мужчина не унимался, медики нажали кнопку тревожной сигнализации.29-летнего мужчину задержали и доставили в полицию для принятия правового решения, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: «Номер один»