В Бурятии под лед ушел автомобиль Нива

Происшествие случилось на Кичерских озерах в Северо-Байкальском районе



4 декабря на Кичерских озерах в 10 км севернее села Холодное Северо-Байкальского района произошел провал под лед автомобиля Нива. Глубина в месте провала составила около полутора метров. Автомобиль был извлечен из воды силами владельца авто и местных жителей. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



"В настоящее время установлен виновник происшествия, в отношении которого предполагается применение мер административного воздействия", - говорится в сообщении ведомства.



В МЧС отметили, что накануне происшествия инспекторами Северобайкальского участка ГИМС был проведен рейд на водоемах, в ходе которого были проведены беседы с рыбаками и в единственном месте съезда на лед выставлен запрещающий проезд знак. Владелец авто, игнорируя запрещающий знак, выехал на водоем, тем самым, подверг свою жизнь опасности.









Фото: скриншот видео Аноним 03



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