В Улан-Удэ отчаянная пенсионерка остановила матерого уголовника

Женщина догнала и сфотографировала грабителя, отнявшего телефон у ребенка





Жительница Улан-Удэ Елена Шипунова не испугалась встречи с матерым уголовником-рецидивистом. Пенсионерка не только догнала преступника, обокравшего ребенка, но и сфотографировала его на свой телефон. Благодаря благородному поступку прохожей злоумышленника удалось найти за считанные минуты.

Улан-удэнке Елене Шипуновой 57 лет, в прошлом она бухгалтер с 35-летним стажем. Сейчас пенсионерка подрабатывает вахтером в детском саду.







Уговаривать на интервью Елену Вениаминовну пришлось долго. Она никак не может понять, почему ее поступок кто-то называет подвигом.- Я даже и не думала про какие-то там геройства, просто пожалела мальчишку, - с недоумением говорит пенсионерка.В тот день, 29 ноября, она возвращалась с обеденного перерыва на работу. Навстречу шел мальчик, которого Елена Вениаминовна раньше видела в поселке Забайкальский.- Мы с ним часто встречаемся по дороге на работу. Он шел из школы, я его сразу узнала, потому что мальчик хромает на одну ножку. Смотрю, к нему сзади подошел мужчина. Я даже не поняла, что произошло. Потом резко этот мужчина перебежал через дорогу. Мальчик испугался, закричал мужчине: «Отдайте мой телефон! Помогите!». Мне жалко стало мальчика, тем более что он не мог бежать за ним. И тогда я сама побежала за мужчиной, - рассказывает Елена Шипунова.По дороге к погоне присоединились ребята из соседнего двора.- Мужчина по дворам, через кладовки, побежал на ручей. Я за ним бегу. А мальчишки, катавшиеся на горке, тоже за мной побежали. Видимо, грабитель испугался, выбросил телефон в снег и побежал дальше.Однако, несмотря на то, что телефон уже удалось вернуть, Елена Шипунова решила все равно догнать вора. Ей хотелось выяснить, кем был этот человек, чтобы уберечь от него и других ребятишек из Зверосовхоза.Пенсионерка знает свой поселок хорошо, поэтому, догоняя преступника, примерно поняла, с какой стороны его можно поймать. И пошла к нему наперерез.- Я его увидела и подошла к нему, снимая на телефон. Решила, потом покажу снимок мужу, а он всех в поселке знает. А мужик говорит: «Ты зачем меня фотографируешь?». И матами давай крыть. Я отвечаю: «Ты зачем у ребенка забрал телефон, видел, что ребенок еще и инвалид, как тебе не стыдно?!». Потом повернулась и ушла.Мальчишка тем временем взял у прохожих телефон и позвонил в полицию. И не ожидал, что украденное ему вернут тут же.- Он так обрадовался, плакал, меня обнял. Говорит: «Спасибо огромное, вы мой спаситель!». Теперь всякий раз, как встречаемся на улице, все время говорит спасибо, - улыбается Елена Шипунова.В тот же день с пенсионеркой связались полицейские. Женщину опросили, взяли фотоснимок мужчины. По фото полицейские установили личность и место проживания подозреваемого.Участковый уполномоченный полиции задержал злоумышленника, когда тот вышел из подъезда. Известно, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», сообщают в МВД Бурятии.Таким образом, Елена Вениаминовна задержала не просто воришку, а преступника-рецидивиста, от которого можно было ждать что угодно. Но все равно о своем поступке пенсионерка не жалеет.- Мои дети тоже говорят: «Ты вообще думала, что делаешь?». Да я и не думала. Мне просто было жаль ребенка. У меня сейчас такой же внук растет. Я детям так и говорю: «Ты представляешь, а если бы наш Антошка так же шел и у него телефон отобрали?». Как тут мимо пройдешь? Тут уж двойной инстинкт сработал: и материнский, и бабушкинский, - смеется улан-удэнка.Никакой особой физической подготовки у Елены Шипуновой нет, разве что танцами в молодости увлекалась. Но повторись такая ситуация вновь, уверена – снова побежит.- Главное, чтобы ноги бегали, - говорит пенсионерка.У четы Шипуновых на двоих четверо детей, шестеро внуков, которые каждую пятницу шумной и веселой компанией приезжают к бабушке с дедушкой погостить. Теперь пенсионерка спокойна за них – преступнику еще долго быть за решеткой, судя по его бурному прошлому и последнему событию.Елена Вениаминовна знает о том, что далеко не все готовы прийти на помощь незнакомому человеку, попавшему в беду.- Сейчас время такое. Люди думают: «не мое горе, не мой случай, пусть другой кто-нибудь поможет». А я говорю, что не надо так рассуждать, нужно помогать людям, особенно если это ребятишки. Конечно, хотелось бы, чтобы представители той молодежи, которая сейчас растет, не проходили мимо, не оставляли друг друга в беде, - надеется пенсионерка.Полиция Бурятии благодарит неравнодушную улан-удэнку за активное содействие в изобличении подозреваемого.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: Е. Шипуновой