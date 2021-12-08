В Улан-Удэ отчаянная пенсионерка остановила матерого уголовника

Женщина догнала и сфотографировала грабителя, отнявшего телефон у ребенка
Жительница Улан-Удэ Елена Шипунова не испугалась встречи с матерым уголовником-рецидивистом. Пенсионерка не только догнала преступника, обокравшего ребенка, но и сфотографировала его на свой телефон. Благодаря благородному поступку прохожей злоумышленника удалось найти за считанные минуты.
Боевой бухгалтер
Уговаривать на интервью Елену Вениаминовну пришлось долго. Она никак не может понять, почему ее поступок кто-то называет подвигом.
- Я даже и не думала про какие-то там геройства, просто пожалела мальчишку, - с недоумением говорит пенсионерка.
Улан-удэнке Елене Шипуновой 57 лет, в прошлом она бухгалтер с 35-летним стажем. Сейчас пенсионерка подрабатывает вахтером в детском саду.
В тот день, 29 ноября, она возвращалась с обеденного перерыва на работу. Навстречу шел мальчик, которого Елена Вениаминовна раньше видела в поселке Забайкальский.
- Мы с ним часто встречаемся по дороге на работу. Он шел из школы, я его сразу узнала, потому что мальчик хромает на одну ножку. Смотрю, к нему сзади подошел мужчина. Я даже не поняла, что произошло. Потом резко этот мужчина перебежал через дорогу. Мальчик испугался, закричал мужчине: «Отдайте мой телефон! Помогите!». Мне жалко стало мальчика, тем более что он не мог бежать за ним. И тогда я сама побежала за мужчиной, - рассказывает Елена Шипунова.
По дороге к погоне присоединились ребята из соседнего двора.
- Мужчина по дворам, через кладовки, побежал на ручей. Я за ним бегу. А мальчишки, катавшиеся на горке, тоже за мной побежали. Видимо, грабитель испугался, выбросил телефон в снег и побежал дальше.
Однако, несмотря на то, что телефон уже удалось вернуть, Елена Шипунова решила все равно догнать вора. Ей хотелось выяснить, кем был этот человек, чтобы уберечь от него и других ребятишек из Зверосовхоза.
Пенсионерка знает свой поселок хорошо, поэтому, догоняя преступника, примерно поняла, с какой стороны его можно поймать. И пошла к нему наперерез.
- Я его увидела и подошла к нему, снимая на телефон. Решила, потом покажу снимок мужу, а он всех в поселке знает. А мужик говорит: «Ты зачем меня фотографируешь?». И матами давай крыть. Я отвечаю: «Ты зачем у ребенка забрал телефон, видел, что ребенок еще и инвалид, как тебе не стыдно?!». Потом повернулась и ушла.
Мальчишка тем временем взял у прохожих телефон и позвонил в полицию. И не ожидал, что украденное ему вернут тут же.
- Он так обрадовался, плакал, меня обнял. Говорит: «Спасибо огромное, вы мой спаситель!». Теперь всякий раз, как встречаемся на улице, все время говорит спасибо, - улыбается Елена Шипунова.
Двойной инстинкт
В тот же день с пенсионеркой связались полицейские. Женщину опросили, взяли фотоснимок мужчины. По фото полицейские установили личность и место проживания подозреваемого.
Участковый уполномоченный полиции задержал злоумышленника, когда тот вышел из подъезда. Известно, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», сообщают в МВД Бурятии.
Таким образом, Елена Вениаминовна задержала не просто воришку, а преступника-рецидивиста, от которого можно было ждать что угодно. Но все равно о своем поступке пенсионерка не жалеет.
- Мои дети тоже говорят: «Ты вообще думала, что делаешь?». Да я и не думала. Мне просто было жаль ребенка. У меня сейчас такой же внук растет. Я детям так и говорю: «Ты представляешь, а если бы наш Антошка так же шел и у него телефон отобрали?». Как тут мимо пройдешь? Тут уж двойной инстинкт сработал: и материнский, и бабушкинский, - смеется улан-удэнка.
Никакой особой физической подготовки у Елены Шипуновой нет, разве что танцами в молодости увлекалась. Но повторись такая ситуация вновь, уверена – снова побежит.
- Главное, чтобы ноги бегали, - говорит пенсионерка.
У четы Шипуновых на двоих четверо детей, шестеро внуков, которые каждую пятницу шумной и веселой компанией приезжают к бабушке с дедушкой погостить. Теперь пенсионерка спокойна за них – преступнику еще долго быть за решеткой, судя по его бурному прошлому и последнему событию.
Елена Вениаминовна знает о том, что далеко не все готовы прийти на помощь незнакомому человеку, попавшему в беду.
- Сейчас время такое. Люди думают: «не мое горе, не мой случай, пусть другой кто-нибудь поможет». А я говорю, что не надо так рассуждать, нужно помогать людям, особенно если это ребятишки. Конечно, хотелось бы, чтобы представители той молодежи, которая сейчас растет, не проходили мимо, не оставляли друг друга в беде, - надеется пенсионерка.
Полиция Бурятии благодарит неравнодушную улан-удэнку за активное содействие в изобличении подозреваемого.
Василиса Шишкина, «Номер один»
Фото: Е. Шипуновой
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