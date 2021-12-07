В Бурятии будут судить юного мотоциклиста, задавившего двух человек

После наезда парень бросил пострадавших без помощи и удрал



Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Селенгинского района, обвиняемого в смертельном ДТП.

Как сообщили в следственном ведомстве, около полуночи 17 июня парень после рыбалки на озере возвращался домой на мотоцикле с неисправными фарами. Однако подростка это нисколько не волновало - дорогу в ночи ему подсвечивал фонариком от телефона сидевший позади брат. Возле села Гусиное Озеро подросток не заметил двух шедших по обочине дороги мужчин и врезался в них. После наезда молодые люди на мотоцикле скрылись, не оказав пострадавшим помощь. Один из пешеходов от полученных травм позже скончался в больнице.



В настоящее время уголовное дело в отношении подростка направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: Следственный комитет Бурятии Как сообщили в следственном ведомстве, около полуночи 17 июня парень после рыбалки на озере возвращался домой на мотоцикле с неисправными фарами. Однако подростка это нисколько не волновало - дорогу в ночи ему подсвечивал фонариком от телефона сидевший позади брат. Возле села Гусиное Озеро подросток не заметил двух шедших по обочине дороги мужчин и врезался в них. После наезда молодые люди на мотоцикле скрылись, не оказав пострадавшим помощь. Один из пешеходов от полученных травм позже скончался в больнице.В настоящее время уголовное дело в отношении подростка направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии

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