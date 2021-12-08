В Улан-Удэ 18-летний рецидивист ограбил гостя столицы

Парень избил мужчину и отобрал у него кошелек и телефон



Ранним утром 30 ноября в полицию с заявлением о грабеже обратился 36-летний житель г. Алзамай Иркутской области. Мужчина рассказал, что приехал в Улан-Удэ на учебу. Ночью на улице он познакомился с молодым человеком. Знакомство мужчины решили продолжить распитием спиртного. По пути улан-удэнцу показалось, что иркутянин нелестно выразился в его адрес, и он повалил «обидчика» на землю. Злоумышленник избил мужчину и похитил из кармана сотовый телефон, кошелек, в котором находились 500 рублей, водительское удостоверение и банковские карты. Позже с банковского счета заявителя было похищено около пяти тысяч рублей. Общий ущерб составил более 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



"Сотрудники полиции по подозрению в грабеже и краже денежных средств со счета задержали 18-летнего местного жителя. Установлено, что после совершения грабежа молодой человек выбросил похищенный кошелек с документами. С помощью не защищенного паролем сотового телефона он расплатился в различных магазинах, приобретя одежду, сотовый телефон и наушники. Похищенный сотовый телефон изъят у задержанного", - добавили в ведомстве.



Известно, что молодой человек нигде не работает, ранее судим и уже привлекается к уголовной ответственности за имущественные преступления.



Фото: "Номер один"

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