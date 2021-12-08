Житель Бурятии обворовал старушку, которой помогал

Похищенный из кармана женщины телефон он быстро продал



В начале августа в полицию Северобайкальского района обратилась 71-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина в подъезде ее дома из кармана куртки похитил сотовый телефон, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Установлено, что пенсионерка возвращалась домой с рынка на такси. Подъехав к дому, женщина заметила возле подъезда мужчину и попросила его донести тяжелые пакеты с продуктами на третий этаж до квартиры. Мужчина сразу же согласился. В подъезде злоумышленник заметил в кармане пенсионерки сотовый телефон и незаметно похитил его.



"Сотрудниками уголовного розыска задержан 38-летний местный житель. Похищенный сотовый телефон он на следующий день после совершения преступления сбыл малознакомому местному жителю, у которого гаджет и был изъят. Отметим, мужчина нигде не работает, ранее неоднократно судим за имущественные преступления", - сообщили в МВД.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Фото: "Номер один"



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