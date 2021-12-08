В Бурятии осудили полицейского, задержавшего агрессивного водителя

В ходе усмирения нарушителя страж порядка применил избыточную силу







Баунтовский районный суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении полицейского, обвиняемого в превышении полномочий с применением насилия.

Как рассказали в пресс-службе суда, в мае этого года сотрудник полиции находился на дежурстве с инспектором ГИБДД. Патрулируя улицы, экипаж ДПС попытался остановить автомашину, водитель которой нарушил правила. Однако нарушитель решил скрыться, заехал во двор дома, а затем выскочил из машины и побежал переулками.Полицейский бросился за беглецом, догнал его и ударил кулаком по затылку. В этот момент нарушитель, увидев в руке стража порядка табельный пистолет, схватился за оружие и попытался вырвать его. Но полицейский быстро охладил пыл нападавшего, ударив того кулаком в живот.В это время к месту потасовки подоспел инспектор ДПС. Вместе они повели беглеца к служебной машине. По пути полицейский несколько раз ударил задержанного кулаком по лицу. Инспектор оттолкнул своего коллегу от нарушителя и увел его к служебной машине для составления протокола.Однако задержанный водитель отказался садиться в салон машины, чем снова вызвал гнев полицейского. Он подскочил к нарушителю и влепил ему два подзатыльника, после чего тот подчинился.При вынесении приговора суд учел, что полицейский полностью признал вину, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему. Также были учтены наличие у подсудимого двоих малолетних детей, положительная характеристика с места работы и противоправное поведение самого потерпевшего. В итоге правоохранитель получил 5 лет лишения свободы условно. Также ему запретили занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.Приговор суда еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»