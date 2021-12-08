В Улан-Удэ водитель сбил уличный столб и сбежал

ДТП произошло на ул. Залесная





В ночь с понедельника на вторник на ул. Залесная в Улан-Удэ специалисты МБУ «Горсвет» обнаружили сбитую опору уличного освещения.

Автомобиль, сбивший столб, скрылся с места происшествия. Как сообщили в «Горсвете», его водитель несёт двойную ответственность: за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Также нарушитель обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры. Сумма зависит от объема повреждений.



Всего с начала года в результате дорожно-транспортных происшествий в Улан-Удэ пострадала 41 опора наружного освещения.



Фото: мэрия Улан-Удэ Автомобиль, сбивший столб, скрылся с места происшествия. Как сообщили в «Горсвете», его водитель несёт двойную ответственность: за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Также нарушитель обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры. Сумма зависит от объема повреждений.Всего с начала года в результате дорожно-транспортных происшествий в Улан-Удэ пострадала 41 опора наружного освещения.Фото: мэрия Улан-Удэ

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