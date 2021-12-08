В Бурятии задержали двух "Робин Гудов"

Мужчины хотели с помощью арбалетов перебросить в колонию наркотики



В Улан-Удэ задержаны двое мужчин, которые при помощи арбалета планировали осуществить переброс запрещенных предметов на территорию исправительной колонии №2, рассказали в пресс-службе УФСИН Бурятии.



"Во время проверки автомобиля, на котором прибыли задержанные, служебная собака обнаружила арбалет и стрелу с примотанным к ней свертком цилиндрической формы. Она подтвердила наличие наркотических средств в указанном свертке", - добавили в ведомстве.







Наркотические средства направили на исследование, а правонарушителей передали полиции.



В пресс-службе ведомства добавили, что с начала декабря это уже вторая неудавшаяся попытка доставки запрещенных предметов в исправительную колонию № 2.



Фото: пресс-служба УФСИН

В Улан-Удэ задержаны двое мужчин, которые при помощи арбалета планировали осуществить переброс запрещенных предметов на территорию исправительной колонии №2, рассказали в пресс-службе УФСИН Бурятии."Во время проверки автомобиля, на котором прибыли задержанные, служебная собака обнаружила арбалет и стрелу с примотанным к ней свертком цилиндрической формы. Она подтвердила наличие наркотических средств в указанном свертке", - добавили в ведомстве.Наркотические средства направили на исследование, а правонарушителей передали полиции.В пресс-службе ведомства добавили, что с начала декабря это уже вторая неудавшаяся попытка доставки запрещенных предметов в исправительную колонию № 2.Фото: пресс-служба УФСИН

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